Эрдоган: «интересы Турции простираются далеко за пределы ее территории»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «интересы Турции не ограничиваются только ее собственной территорией, а простираются далеко за ее пределы».

Как сообщает ТАСС, он призвал другие страны считаться с этим и заявил, что Турция «продолжит решительно бороться с терроризмом, пока те, кто не понимает ее решимости, не осознают этот факт».

«Мы решим вопрос с безопасностью нашей границы с Ираком этим летом. Остается в силе и наше стремление создать коридор безопасности глубиной 30-40 км в Сирии. Мы призываем всех в регионе уважать нашу стратегию безопасности. В противном случае они будут нести ответственность за напряженность, которая возникнет. Мы ведем приготовления, которые принесут новые кошмары тем, кто считает, что за счет создания террористического государства у наших южных границ поставит нас на колени», - сказал Эрдоган.