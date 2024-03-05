Алиев: «ПАСЕ ведет грязную кампанию против Азербайджана» - Mediamax.am

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Алиев: «ПАСЕ ведет грязную кампанию против Азербайджана»


Фото: https://caspiannews.com/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ряд европейских институтов «развязал масштабную кампанию» против его страны.

Как сообщают азербайджанские СМИ, принимая сегодня в Баку председателя Народного собрания Болгарии Росена Димитрова Желязкова, Алиев отметил:

 

«После того как Азербайджан в соответствии с принципами международного права полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, рядом европейских институтов против нашей страны была развязана масштабная кампания, которая носит предвзятый характер».

 

По его словам, «Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ведет предвзятую и грязную кампанию против Азербайджана и такой подход неприемлем для азербайджанской делегации».

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