МИД Армении: Азербайджан ищет предлоги для эскалации

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил сегодня, что «Азербайджан ищет предлоги для эскалации».

МИД Армении распространил сегодня заявление относительно применения силы Азербайджаном, в результате которого у армянской стороны есть 4 погибших и один раненый.

«Этим действиям предшествовали воинственные заявления военно-политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистские подготовительные работы последних дней. Азербайджанское руководство последовательно пытается сорвать усилия заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа акторов по возобновлению переговоров, направленных на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

Решительно осуждаем эти действия Азербайджана, прибегающего к военным провокациям, призываем воздержаться от дестабилизирующих ситуацию шагов и вернуться к переговорам. Вновь подтверждаем озвученные ранее предложения армянской стороны по реализации надежных мер, направленных на повышение пограничной безопасности», - говорится в заявлении.