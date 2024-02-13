МИД Армении: Азербайджан ищет предлоги для эскалации

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил сегодня, что «Азербайджан ищет предлоги для эскалации».
МИД Армении распространил сегодня заявление относительно применения силы Азербайджаном, в результате которого у армянской стороны есть 4 погибших и один раненый.
«Этим действиям предшествовали воинственные заявления военно-политического руководства Азербайджана, а также информационно-пропагандистские подготовительные работы последних дней. Азербайджанское руководство последовательно пытается сорвать усилия заинтересованных в стабильности и безопасности Южного Кавказа акторов по возобновлению переговоров, направленных на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.
Решительно осуждаем эти действия Азербайджана, прибегающего к военным провокациям, призываем воздержаться от дестабилизирующих ситуацию шагов и вернуться к переговорам. Вновь подтверждаем озвученные ранее предложения армянской стороны по реализации надежных мер, направленных на повышение пограничной безопасности», - говорится в заявлении.
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