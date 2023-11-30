Григорян и Мустафаев достигли договоренностей - Mediamax.am

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Григорян и Мустафаев достигли договоренностей


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы.

«Стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Они предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между госкомиссий двух стран.

 

Стороны договорились также определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке»,- говорится в сообщении МИД Армении.

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