Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся на границе Иджевана и Казаха

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся на Иджеванском и Казахском участке армяно-азербайджанской границы.
В аппарате Мгера Григоряна сообщили, что 30 ноября состоится заседание государственных комиссий по вопросам делимитации границ.
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