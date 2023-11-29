Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся на границе Иджевана и Казаха - Mediamax.am

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Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся на границе Иджевана и Казаха


Фото: roscongress.org


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретятся на Иджеванском и Казахском участке армяно-азербайджанской границы.

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В аппарате Мгера Григоряна сообщили, что 30 ноября состоится заседание государственных комиссий по вопросам делимитации границ.

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