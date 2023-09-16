Гаджиев: «Азербайджан не заинтересован в эскалации»

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «Азербайджан привержен мирному урегулированию и не заинтересован в эскалации».

«Мы призываем армянское руководство не мешать процессу интеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в наше государство и не работать на подрыв суверенитета нашей страны», - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Гаджиева, «в настоящий момент мирный процесс тормозится по причине неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства».

«Под предлогом несуществующей блокады Лачинской дороги против Азербайджана была развязана масштабная дезинформационная кампания, которая координируется со стороны Еревана и армянской диаспоры в разных странах мира, особенно на Западе», - заявил помощник Алиева.

Главным препятствием для мирного процесса он назвал тот факт, что «Армения продолжает содержать финансово и военно-политически незаконный режим на нашей территории».

«Мы не будем обсуждать ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких «международных механизмов» для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал. Карабах — это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос: может ли Баку вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году, помощник президента Азербайджана сказал:

«Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей Конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов».