«Российский контингент превращается в военных заложников Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что «Россия оказалась заложницей решений 2020 года».

«Уже тогда было очевидно, что взятие под вывеской миротворческих сил под протекторат Карабаха делает положение РФ тут очень уязвимым, и в первую очередь зависимой от доброй воли азербайджанской стороны. С нынешней утерей Россией в регионе реальных силовых опций и реальной воли к действию российский контингент превращается, по сути, в военных заложников Азербайджана, и, скорее всего, обречен быть пассивным наблюдателем», - сказал эксперт в интервью газете «Московский комсомолец».

«Армения в 2020 году сделала ставку на Российскую Федерацию как на главного союзника. Но сейчас эта ставка не очень срабатывает. По крайней мере, пророссийская ориентация препятствует получению Ереваном поддержки со стороны Запада. Поэтому, думаю, Пашинян и взял линию на демонстративный разрыв с Россией с целью переориентации на Запад», - заметил Руслан Пухов.

«Российская Федерация, которая была главным сдерживающим фактором для Азербайджана, занята специальной военной операцией на Украине. А потому для Азербайджана сложилась крайне благоприятная внешнеполитическая ситуация для «окончательного решения» карабахского вопроса. Причем даже не дожидаясь истечения пятилетнего срока мандата российских миротворческих сил», - признал эксперт.