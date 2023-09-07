Песков: Военные учения Армения-США не стабилизируют ситуацию в регионе - Mediamax.am

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Песков: Военные учения Армения-США не стабилизируют ситуацию в регионе


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что «проведение совместных военных учений между Арменией и США не способствуют стабилизации ситуации в регионе».

«В данной ситуации проведение подобных военных учений не способствует стабилизации ситуации, и в любом случае, укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе».

 

Как сообщает ТАСС, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, представитель Кремля сообщил журналистам об ухудшении ситуации в регионе.

 

Он отметил, что Россия остается гарантом в зоне безопасности армяно-азербайджанского конфликта.

 

«Российская Федерация продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, а также тщательную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку».

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