Посол Азербайджана надеется, что мирное соглашение будет подписано 1 июня

Ереван /Медиамакс/. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что 1 июня в Кишиневе Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.
Как сообщает Reuters, об этом она сказала «небольшой группе» журналистов в Париже.
«Это исторический момент, и эту возможность нельзя упускать», - добавила Лейла Абдуллаева.
1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и главы Европейского Совета с участием президента Франции и канцлера Германии.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.