Посол Азербайджана надеется, что мирное соглашение будет подписано 1 июня - Mediamax.am

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Посол Азербайджана надеется, что мирное соглашение будет подписано 1 июня


Фото: https://apa.az/


Ереван /Медиамакс/. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что 1 июня в Кишиневе Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

Как сообщает Reuters, об этом она сказала «небольшой группе» журналистов в Париже.

 

«Это исторический момент, и эту возможность нельзя упускать», - добавила Лейла Абдуллаева.

 

1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и главы Европейского Совета с участием президента Франции и канцлера Германии.

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