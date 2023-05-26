Посол Азербайджана надеется, что мирное соглашение будет подписано 1 июня

Ереван /Медиамакс/. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что 1 июня в Кишиневе Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

Как сообщает Reuters, об этом она сказала «небольшой группе» журналистов в Париже.

«Это исторический момент, и эту возможность нельзя упускать», - добавила Лейла Абдуллаева.

1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и главы Европейского Совета с участием президента Франции и канцлера Германии.