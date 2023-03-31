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Баку назвало «клеветой» заявление иранского генерала о боевиках ИГИЛ


Фото: mehrnews.com


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Азербайджана назвало «клеветой» заявление командующего сухопутными войсками Ирана Киюмарса Хейдари о нахождении в Азербайджане «сионистских сил» и боевиков ИГИЛ.

«В своих абсурдных измышлениях Хейдари утверждает, что в Азербайджане якобы присутствуют «сионистские» силы и что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан использовал террористов ИГИЛ, привезенных из Сирии, которые, по его утверждению, все еще находятся на территории страны. В ответ на эти обвинения заявляем, что доблестная армия Азербайджана в одиночку освободила наши земли от оккупации, создав летопись победы», - говорится в заявлении министерства, которое цитирует «Интерфакс-Азербайджан».

 

Комментируя заявление иранского генерала о том, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией, в министерстве подчеркнули, что иранская сторона ни разу не высказала обвинений в отношении Армении, которая на протяжении 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана.

 

«В этот период лишь усилилось ирано-армянское братство. И сегодня ни для кого не секрет, что основными союзниками Армении в мире являются Франция и Иран», - заявили в министерстве обороны Азербайджана.

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