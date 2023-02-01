Орбан хочет научиться у Алиева «как стать более успешным на международной арене»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «должен научиться у Ильхама Алиева тому, как стать более успешным на международной арене».

Как сообщают азербайдажнские СМИ, выступая на на официальном обеде в честь президента Азербайджана в Будапеште, премьер-министр Венгрии, в частности, сказал:

«Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия граничит на западе с Германией, а на востоке - с Россией. Мы знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы. Мы понимаем друг друга во внешней политике. За последние десять лет я многому научился у президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикализму, а он - политический деятель, известный более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене».