Алиев заявил, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт» - Mediamax.am

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Алиев заявил, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт - хочет того Армения или нет».

«Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги.

 

Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой», -  заявил Алиев в новогоднем обращении к народу.

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