Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт - хочет того Армения или нет».

«Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги.

Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой», - заявил Алиев в новогоднем обращении к народу.