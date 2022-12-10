После победы Азербайджана «перед тюркским миром открылись новые возможности» - Mediamax.am

686 просмотров

После победы Азербайджана «перед тюркским миром открылись новые возможности»


Фото: ensonhaber.com


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после победы Азербайджана в Карабахе «перед тюркским миром открылись новые возможности».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая на конференции в Стамбульском техническом университете, Чавушоглу отметил, что «уверенность тюркского мира в себе растет день ото дня».

 

«После победы в Карабахе есть понимание того, что в случае возникшей проблемы Турция окажет поддержку», - заявил он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 10, 2022 10:52
США заявили о «беспрецедентном» военном сотрудничестве России и Ирана

Внешняя политика | Декабрь 10, 2022 09:43
Россия выступила с критикой мониторинговой миссии ЕС в Армении

Регион | Декабрь 10, 2022 08:57
После победы Азербайджана «перед тюркским миром открылись новые возможности»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022