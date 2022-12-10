После победы Азербайджана «перед тюркским миром открылись новые возможности»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после победы Азербайджана в Карабахе «перед тюркским миром открылись новые возможности».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая на конференции в Стамбульском техническом университете, Чавушоглу отметил, что «уверенность тюркского мира в себе растет день ото дня».

«После победы в Карабахе есть понимание того, что в случае возникшей проблемы Турция окажет поддержку», - заявил он.