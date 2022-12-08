Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России обсудили строительство железной дороги - Mediamax.am

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Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России обсудили строительство железной дороги


Фото: life.ru


Ереван /Медиамакс/. 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

В сообщении пресс-службы армянского вице-премьера говорится:

 

«Стороны отметили позитивную роль Российской Федерации в усилиях по нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

 

В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Российской Федерацией и в регионе.

 

Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе».

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