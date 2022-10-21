Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Зангелане - Mediamax.am

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Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Зангелане


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли сегодня новый аэропорт в городе Зангелан.

Самолет президента Турции приземлился в Зангелане - Эрдоган стал первым иностранным лидером, который посетил новый аэропорт.

 

Власти Азербайджана заявляют, что рассматривают Зангеланский район как «важный транспортно-логический хаб».

 

Зангеланский аэропорт стал восьмым международным аэропортом в Азербайджане.

 

Строительство аэропорта началось весной 2021 года.

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Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Зангелане
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