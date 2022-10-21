Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Зангелане

Ереван /Медиамакс/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли сегодня новый аэропорт в городе Зангелан.

Самолет президента Турции приземлился в Зангелане - Эрдоган стал первым иностранным лидером, который посетил новый аэропорт.

Власти Азербайджана заявляют, что рассматривают Зангеланский район как «важный транспортно-логический хаб».

Зангеланский аэропорт стал восьмым международным аэропортом в Азербайджане.

Строительство аэропорта началось весной 2021 года.