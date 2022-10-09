«У нас есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса», заявил Алиев - Mediamax.am

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«У нас есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса», заявил Алиев


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил сегодня надежду, что «комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы не будут терять время и будут активно работать над определением границы между двумя странами, которой фактически не существует».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая в Агдаме на открытии Национального градостроительного форума, Ильхам Алиев заявил:

 

«Для определения границы протяженностью более 400 километров нам необходимо вести активную работу, основываясь на исторических документах, исторических картах и основываясь на международной практике и методологии. Процесс идет, но сложно сказать насколько успешным он будет», - добавил Алиев.

 

Он выразил надежду, что процесс подготовки мирного договора с Арменией «не займет много времени».

 

«У нас есть определенный оптимизм в отношении мирного процесса, потому что несколько дней назад прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении - первая встреча такого рода с повесткой подготовки проекта мирного договора», - заявил Алиев.

 

Он добавил, что «армянское население Карабаха - это граждане Азербайджана, и Баку не собирается ни с кем обсуждать этот вопрос».

 

 

 

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