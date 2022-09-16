Алиев: «Сейчас главное – не разрушить процесс нормализации отношений»

На встрече в рамках саммита ШОС в Самарканде президенты России и Азербайджана обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Владимир Путин:

- Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы с Вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал – Вы знаете об этом, я Вас проинформировал – с премьер-министром Армении. Хорошо, что скоординированными усилиями всё-таки эскалацию удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она [ситуация] остаётся всё-таки напряжённой.

Ильхам Алиев:

- Хотел бы выразить Вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, – хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, – говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. Пограничные конфликты случаются, к сожалению. Они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести её в мирное русло.

По той информации, которую сейчас получаю с мест, около двух суток ситуация стабильна. Сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трёхсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Но, конечно, мы подробно это обсудим.

Ещё раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трёхсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать всё, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной.