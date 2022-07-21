В Азербайджане заявили о задержании колонны российских миротворцев - Mediamax.am

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В Азербайджане заявили о задержании колонны российских миротворцев


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанское агентство Тренд сообщило сегодня, что «колонна российских миротворцев, следовавшая через Агдам по маршруту Аскеран-Агдере, которая пыталась незаконно провезти не менее пяти автоматов Калашникова, была задержана азербайджанскими военнослужащими».

«Колонна в составе одного БТР 82А и трех автомобилей «Урал» была остановлена и отправлена обратно. Боеприпасы были обнаружены в грузовом отсеке одной из машин», - говорится в сообщении.

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