Хаменеи предостерег Эрдогана от попыток «блокировки границы между Ираном и Арменией»

Ереван /Медиамакс/. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил сегодня на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом против «блокировки границы между Ираном и Арменией».

В сообщении иранского государственного агентства IRNA говорится:

«Выразив удовлетворение возвращением Карабаха к Азербайджану, лидер заявил: «Если будет политика блокировки границы между Ираном и Арменией, Исламская Республика выступает против такого решения, так как эта граница является коммуникационным маршрутом, которому тысячи лет»».

Аятолла Хаменеи назвал на встрече «жизненно важным» сохранение территориальной целостности Сирии.

«Любая военная операция на севере Сирии нанесет ущерб Турции, Сирии и региону и принесет пользу террористам», - заявил он