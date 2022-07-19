Встреча комиссий по делимитации состоится в августе

Ереван /Медиамакс/. Встреча комиссий по вопросам делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится в августе в Москве.

Об этом сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, отметив, что договоренности о точной дате встречи пока нет.