Баку отверг предложение Еревана о «зеркальном отводе» войск - Mediamax.am

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Баку отверг предложение Еревана о «зеркальном отводе» войск


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня, что Баку отверг предложение Еревана о «зеркальном отводе» войск.

«Армения предлагала провести меры деэскалации и отвести войска и пограничников от границы. Но азербайджанская сторона отказалась от этого, так как защищать свои границы - это конституционное право и долг Азербайджана», - отметил он.

 

Байрамов сказал, что дата очередного заседания комиссий по делимитации границы пока не определена. Он заметил, что делимитация границы «является, в целом, долгим процессом», и учитывая прошлые отношения между Азербайджаном и Арменией, «мы думаем, что этот процесс не будет легким».

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