Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал сегодня, что Баку отверг предложение Еревана о «зеркальном отводе» войск.

«Армения предлагала провести меры деэскалации и отвести войска и пограничников от границы. Но азербайджанская сторона отказалась от этого, так как защищать свои границы - это конституционное право и долг Азербайджана», - отметил он.

Байрамов сказал, что дата очередного заседания комиссий по делимитации границы пока не определена. Он заметил, что делимитация границы «является, в целом, долгим процессом», и учитывая прошлые отношения между Азербайджаном и Арменией, «мы думаем, что этот процесс не будет легким».