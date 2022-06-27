Алиев отслеживает «реваншистские настроения в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «в Баку внимательно отслеживают процессы в Армении, в том числе реваншистские настроения».

Как сообщает Анатолийское агентство, в ходе визита в Кельбаджарский район Ильхам Алиев заявил, что «если Ереван продолжит старую тактику затягивания диалога с Азербайджаном, в том числе - в вопросе делимитации и демаркации границы, то проигравшей стороной в итоге окажется сама Армения».

«В Ереване утверждали, что Азербайджан никогда не сможет вернуть свои земли силой оружия. Надеялись на линию обороны и инженерные сооружения, построенные за 30 лет оккупации. Кроме того, условия местности были не на нашей стороне. Но мы разрушили этот миф, продемонстрировав, что сила воли, единство народа и власти, а также патриотизм военных - то, перед чем не сможет ничего противостоять. Реваншисты в Армении должны осознать, с чем им придется столкнуться», - сказал Алиев.