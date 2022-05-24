Мирзоян и Лавров обсудили вопросы, связанные с комиссией по демаркации

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров сегодня в телефонной беседе коснулись хода реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В сообщении МИД Армении говорится:

«Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с созданием комиссии по демаркации и обеспечением безопасности границы между Арменией и Азербайджаном. Также была затронута тема разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Арарат Мирзоян подтвердил позицию Армении по установлению мира и стабильности в регионе и процессу урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями о шагах, направленных на дальнейшее укрепление союзнических отношений».

В заявлении не упоминается, обсудили ли министры трехстороннюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшуюся в Брюсселе 22 мая.