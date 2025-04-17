Пашинян: Забудьте об армяно-азербайджанской войне

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «новой эскалации и новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет».

«Будет мир. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность, суверенитет, нерушимость международно признанных границ друг друга, недопустимость применения силы и угрозы силой»,- заявил он в парламенте.

Пашинян в очередной раз призвал все силы, действующие в Армении и Азербайджане, быть предельно ответственными и не делать заявлений, прямо или косвенно противоречащих этой логике.

«Правительство Армении не будет делать заявлений или действий, которые прямо или косвенно противоречат этой логике или ставят ее под сомнение. Призываем азербайджанскую сторону сделать то же самое.

Политика | 2025-04-15 12:21:40 Пашинян: «Войны не будет, будет мир»

Текст мирного соглашения согласован, забудьте об эскалации и войне между Арменией и Азербайджаном. Новую страницу в истории Южного Кавказа необходимо открыть вместе с Азербайджаном, и Армения готова одновременно подписать мирное соглашение и совместное армяно-азербайджанское заявление в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы», - заявил Пашинян.