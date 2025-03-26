Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС - Mediamax.am

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Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Парламент принял во втором чтении и полностью законопроект «О начале процесса членства Армении в Европейском Союзе».

Фракция правящей партии «Гражданский договор» проголосовала за законопроект в парламенте 64 голосами.

 

Оппозиционная фракция «Честь имею» голосовала против законопроекта, а фракция оппозиционного блока «Армения» в голосовании не участвовала.

 

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что правительство не возражает против принятия данного закона.

 

«Я хочу заявить, что это означает. Это не означает членство Армении в ЕС в прямом смысле этого слова, потому что принятие решения по этому вопросу не может быть на уровне закона и решения правительства. Это может быть только путем референдума, других вариантов нет»,- говорил он.

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Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС
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