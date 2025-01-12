Глава МИД: «Армения объявляет о начале процесса вступления в ЕС» - Mediamax.am

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Глава МИД: «Армения объявляет о начале процесса вступления в ЕС»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «Армения объявляет о начале процесса вступления в Евросоюз».

Правительство сегодня одобрило проект закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз».

 

«Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был представлен на обсуждение парламента в качестве гражданской инициативы, и теперь правительство должно высказать свою позицию. Мы предлагаем высказать положительную позицию, исходя из нескольких обстоятельств»,- заявил Арарат Мирзоян на заседании правительства.

 

Он отметил, что в последние годы у Армении и ЕС были довольно интенсивные и динамичные отношения.

 

«Они имели очень богатое содержание и охватывали различные области. ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по разным поводам. ЕС принимал участие в обеспечении среды безопасности вокруг Армении. Я имею в виду развертывание Миссии гражданского мониторинга ЕС. ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. Вы, господин премьер-министр, заявили в Европарламенте, что Армения готова быть максимально близка с ЕС, насколько ЕС считает возможным. Мы увидели признаки того, что это возможно. Исходя из всего этого, мы предлагаем ответить позитивно»,- уточнил министр иностранных дел.

 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность правильного понимания сути и контекста вопроса.

 

«Правительство не возражает против принятия этого закона, но я хочу официально заявить, что это означает. Это не означает членство Армении в ЕС в прямом смысле этого слова, потому что принятие решения по этому вопросу не может быть на уровне закона и решения правительства, это может быть только путем референдума, другого варианта нет»,- сказал он.

 

По словам Пашиняна, при любом из сценариев Армения может стать членом ЕС только тогда, когда будет назначен референдум и от участников референдума будет получено определенное количество голосов «за» в порядке, предусмотренном Конституцией Армении.

 

«Но следует также отметить, что в случае принятия этого закона у нас должно быть определенное понимание того, какие действия будут предприняты, вплоть до потенциального проведения или не проведения референдума»,- сказал он.

 

«Мое представление таково: после принятия этого закона мы должны обсудить с ЕС дорожную карту, которую представят они, и ту, которую представим мы. Нам нужно совместно разработать дорожную карту»,- сказал Никол Пашинян, отметив, что в отношениях между Арменией и ЕС за последние несколько лет были зафиксированы «очень серьезные» события.

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