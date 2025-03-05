Спикер парламента предлагает «слишком» не затрагивать тему военнопленных

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян не верит, что армянские пленные будут возвращены путем приостановки переговоров с Азербайджаном.

«Вернут ли они наших пленных или побоятся? Столько шума вокруг вопроса пленных, вы забыли, что было более 150 подтвержденных пленных, и мы вернули этих людей путем переговоров. За последние четыре года мы вернули более 150 заключенных. Сейчас установлено, что осталось 23 подтвержденных заключенных, 11 или 12 из которых - бывшие лидеры Карабаха»,- сообщил журналистам Ален Симонян.

Он отметил, что если «будут предприняты видимые шаги по возвращению пленных, они могут никогда не вернуться».

«Если мы хотим, чтобы пленные вернулись, давайте не будем слишком затрагивать эту темы. Пусть ни у кого не вызывает сомнений, что любой военнопленный, который сейчас является ответчиком на формальном процессе в бакинском суде, считается для нас нежелательным лицом. Они наши соотечественники, и будут предприняты все шаги, связанные с их возвращением. Просто сейчас слишком много шума вокруг суда, все хотят быстрых решений, что на данном этапе, учитывая, кто проводит суд, очень сложно. Но это не значит, что попытки и работа в этом направлении не будут продолжены»,- отметил спикер парламента.

Ален Симонян заявил, что «нужно сделать все, чтобы вернуть Рубена Варданяна, даже если его самого откуда-то туда направили».