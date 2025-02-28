Армен Григорян: «Армения работает над возвращением пленных» - Mediamax.am

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Армен Григорян: «Армения работает над возвращением пленных»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что фотография бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна в бакинском суде произвела на него «очень тяжелое впечатление».

«Тяжело видеть фотографии не только Рубена Варданяна, но и других заключенных. Правительство Армении использовало все возможные инструменты, чтобы найти решение и добиться освобождения всех пленных и их возвращения в Армению. Мы продолжим работу в этом направлении», - заявил Армен Григорян в беседе с журналистами.

 

У правительства Армении есть информация о запрещенных мерах, применяемых против армян в Баку

По его словам, вопрос возвращения пленных «очень деликатный, и работа ведется ежедневно и ежечасно».

 

«По вопросу возвращения пленных Армения работает со всеми возможными странами», - сказал Армен Григорян.

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