Министр юстиции Армении: Проект Конституции должен быть «готов до выборов»

Ереван,/Медиамакс/. Министр юстиции Армении Србуи Галян заявила сегодня, что «на данном этапе речь идет не о разработке новой концепции, а о новом тексте Конституции».
«В настоящее время ведется работа в этом направлении. В предыдущие годы предпринимались попытки разработать концепции нового проекта Конституции, и они, по сути, разработаны.
Мы должны сделать все возможное, чтобы текст проекта Конституции был готов до выборов 2026 года»,- заявила Србуи Галян на брифинге с журналистами.
Она отметила, что новая Конституция не предусматривает никаких изменений в системе государственного управления.
19 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции путем референдума.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.