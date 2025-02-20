Министр юстиции Армении: Проект Конституции должен быть «готов до выборов» - Mediamax.am

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Министр юстиции Армении: Проект Конституции должен быть «готов до выборов»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван,/Медиамакс/. Министр юстиции Армении Србуи Галян заявила сегодня, что «на данном этапе речь идет не о разработке новой концепции, а о новом тексте Конституции».

«В настоящее время ведется работа в этом направлении. В предыдущие годы предпринимались попытки разработать концепции нового проекта Конституции, и они, по сути, разработаны.

 

Мы должны сделать все возможное, чтобы текст проекта Конституции был готов до выборов 2026 года»,- заявила Србуи Галян на брифинге с журналистами.

 

Она отметила, что новая Конституция не предусматривает никаких изменений в системе государственного управления.

 

19 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции путем референдума.

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