Пашинян: Вопрос Геноцида неопровержим и обсуждению не подлежит

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «отрицание или неприятие Геноцида является в Армении уголовным преступлением».

«Вопрос Геноцида неопровержим и обсуждению не подлежит. Геноцид неоспорим, это вопрос нашей идентичности. Как можно обвинять кого-либо в отрицании Геноцида, когда он говорит о нем именно как о Геноциде, а не использует другие слова для его описания? Речь совсем о другом: должен ли Геноцид побудить нас задуматься о наших формулах восприятия мира?

Может ли быть так, что мы неверно воспринимаем реальность? Может, мы слишком сильно полагаемся на внешнее поощрение и стимулы? Может, мы плохо рассчитываем свою реакцию на эти стимулы? Этот вопрос актуален сегодня и был актуален в начале века.

Может ли оказаться, что определенные круги могут использовать какие-то темы и наши болевые точки, чтобы сделать невозможным существование нашего независимого, суверенного государства?», - заявил Никол Пашинян на встрече с журналистами.