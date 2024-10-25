Пашинян заявил, что участие в саммите БРИКС важно для Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что саммит БРИКС является важной возможностью представить проект «Перекресток мира».

Отвечая сегодня на вопросы парламентариев, Пашинян заявил, что другой важной причиной его решения принять участие в саммите БРИКС в Казани стало личное приглашение президента России.

22-24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, в котором также принимают участие лидеры Азербайджана и Турции.