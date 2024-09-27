Помощник Алиева заявил, что народ Армении «должен потребовать референдум»

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что народ Армении «должен потребовать референдум об изменении конституции, отказавшись от притязаний на азербайджанские территории».
Как сообщает ТАСС, Гаджиев заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы близки к миру как никогда ранее, но остаются препятствия, которые не дают идти вперед. И первое - это Конституция Армении, в которой содержится указание на воссоединение Армении с азербайджанскими территориями в Карабахе. Мы хотим достигнуть мира не только с армянским правительством, но и с народом страны, который должен потребовать референдум об изменении конституции, отказавшись от притязаний на азербайджанские территории.
«Нужен референдум, в ходе которого армяне продемонстрируют, что не поддерживают притязания на Карабах», - добавил азербайджанский чиновник.
Хикмет Гаджиев сказао, что предки многих азербайджанцев происходят с нынешних земель Армении, в том числе из Еревана, который «исторически был азербайджанским городом».
«Азербайджанцы с корнями на этих территориях должны иметь возможность вернуться к истокам. Но это не означает ни территориальных притязаний, ни нарушения суверенитета Армении», - добавил помощник Алиева.
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