Пашинян не справится без поддержки ЕС, считает эксперт

Ереван /Медиамакс/. Директор программы «Расширенная Европа» Европейского совета по внешним связям (ECFR) Мари Думолин считает, что «Европейский Союз должен послать четкие сигналы поддержки правительству Никола Пашиняна, чтобы укрепить его позиции».

«Пашиняну пришлось пойти на компромиссы, непопулярные среди армянского общества. Пока позиция Еревана на переговорах с Баку не будет укреплена, дестабилизирующие протесты могут обостриться и, возможно, привести к насилию. Это подорвет способность Пашиняна реализовать свою программу внутренних реформ и продолжить переговоры по мирному договору с Азербайджаном», - отмечает Мари Думолин в публикации на сайте ECFR.

«Недавний план объемом 270 миллионов евро для армянского бизнеса и промышленности является шагом в правильном направлении, но Венгрия сорвала усилия ЕС по использованию Европейского фонда мира для поставок нелетального вооружения Армении.

Европейским политикам необходимо работать над преодолением разногласий по поводу того, как вести себя с Азербайджаном - важным торговым и энергетическим партнером нескольких стран-членов ЕС и ключевым игроком в инициативах «Среднего коридора». При этом ЕС не должен уклоняться от использования рычагов влияния на Азербайджан, в том числе - при подготовке предстоящей конференции ООН по изменению климата в Баку, чтобы попытаться добиться более сбалансированной ситуации на переговорах, которая позволит Армении не оставаться один на один сгораздо более могущественным соседом», - пишет эксперт.

До перехода в Европейский совет по внешним связям Мари Думолин работала в МИД Франции, возглавляла департамент России и Восточной Европы французского внешнеполитического ведомства.