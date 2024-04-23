Создана рабочая группа при Комиссии по демаркации границы

Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа при Комиссии по пограничной безопасности и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Регион | 2024-04-19 17:20:58 Армения и Азербайджан договорились о начале процессе делимитации границы

Как сообщается на сайте правительства, в рабочую группу вошли начальник управления СНБ Армении (координатор организации работы) Давид Санамян, заместитель министра обороны Арман Саргсян, другие должностные лица из министерства территориального управления и инфраструктуры, Комитета кадастра, Генштаба ВС и пограничных войска СНБ.

Руководителем рабочей группы назначен губернатор Тавуша Айк Галумян.

В группу вошли также главы администраций городов Ноемберян и Иджеван, сел Воскепар, Баганис, Беркабер и Киранц Тавушского марза.

Для организации работы группы будут привлечены также геодезисты и картографы.