Создана рабочая группа при Комиссии по демаркации границы - Mediamax.am

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Создана рабочая группа при Комиссии по демаркации границы


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Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа при Комиссии по пограничной безопасности и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Армения и Азербайджан договорились о начале процессе делимитации границы

Как сообщается на сайте правительства, в рабочую группу вошли начальник управления СНБ Армении (координатор организации работы) Давид Санамян, заместитель министра обороны Арман Саргсян, другие должностные лица из министерства территориального управления и инфраструктуры, Комитета кадастра, Генштаба ВС и пограничных войска СНБ.

 

Руководителем рабочей группы назначен губернатор Тавуша Айк Галумян.

 

В группу вошли также главы администраций городов Ноемберян и Иджеван, сел Воскепар, Баганис, Беркабер и Киранц Тавушского марза.

 

Для организации работы группы будут привлечены также геодезисты и картографы.

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