Пашинян: «Что значит восстановить историческую справедливость?»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал большое интервью программе Общественного радио «Среда безопасности».

Представляем отрывки из интервью (подзаголовки наши-Медиамакс).

Боеспособная армия и легитимные цели

Каждая страна имеет легитимное право иметь сильную и боеспособную армию.

Но этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, потому что если у вас есть сильная и боеспособная армия для достижения легитимных целей, никто не сможет вас спросить - зачем вы укрепляете свою армию? А если ставить перед собой цель, легитимность которой может быть поставлена под сомнение внешней средой и на международном уровне, возникает множество проблем.

Что такое территориальная целостность нашей страны?

Территориальная целостность нашей страны идентична территориальной целостности Армянской ССР. И сейчас, когда мы говорим, что укрепляем армию для обеспечения безопасности этой территории, никто не может сказать - зачем вы это делаете?

А если формулировать проблему укрепления армии так, что мы укрепляем ее для того, чтобы, например, восстановить историческую справедливость, то возникает простой вопрос: почему другие должны позволять этой армии становиться сильнее, чтобы, условно говоря, решать вопрос восстановления исторической справедливости.

О Декларации независимости

Каковы положения декларации? Есть три краеугольных положения. Первое - историческая справедливость, второе - мечты армянского народа, третье - решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении о воссоединении.

Мы всегда смотрим с точки зрения Азербайджана, но как это воспринимают другие наши соседи? Как они воспринимают то, что мы говорим: мы создаем государство для восстановления исторической справедливости? Что значит восстановить историческую справедливость?

Мы постоянно говорим: как воспринимает Азербайджан, как воспринимает Турция, но почему бы нам не спросить: как воспринимает Грузия? Почему нам не задаться вопросом: почему у Грузии глубокие оборонные отношения с Азербайджаном и Турцией, а не с Арменией? Может ли это иметь какое-то отношение к тем посланиям, которые мы заложили в основу нашего государства?

Нам действительно сегодня необходимо урегулировать наши отношения с декларацией. Должна ли наша государственная политика основываться на решении воссоединить Карабах и Армению?

Это вопрос политического выбора. Если мы отвечаем на него утверидтельно, это означает, что у нас никогда не будет мира. Более того, это означает, что у нас сейчас будет война, потому что экономика растет, все видят, что мы тратим очень серьезные ресурсы на преобразование армии. Другими словами, мы заявляем, что сейчас мы укрепляем армию, чтобы реализовать положения нашей декларации. Если мы говорим это, что это значит? Это означает, что наши соседи сформируют альянс, чтобы уничтожить нас».