Ален Симонян считает необходимым ввести санкции против Азербайджана - Mediamax.am

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Ален Симонян считает необходимым ввести санкции против Азербайджана


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Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает необходимым ввести международные санкции против Азербайджана.

Пресс-служба парламента сообщила, что об этом он сказал на встрече с председателем комитета по международным отношениям Национального собрания Франции Жаном-Луи Бурланжем.

 

Ален Симонян отметил, что «ожидает продолжения активных действий французских партнеров по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и осуждению гуманитарной катастрофы».

 

Согласно сообщению пресс-службы парламента, Жан-Луи Бурланж заявил, что, хотя его страна делает очень много для Армении, этого недостаточно с точки зрения скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации.

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Ален Симонян считает необходимым ввести санкции против Азербайджана
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