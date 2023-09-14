Ален Симонян считает необходимым ввести санкции против Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает необходимым ввести международные санкции против Азербайджана.

Пресс-служба парламента сообщила, что об этом он сказал на встрече с председателем комитета по международным отношениям Национального собрания Франции Жаном-Луи Бурланжем.

Ален Симонян отметил, что «ожидает продолжения активных действий французских партнеров по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и осуждению гуманитарной катастрофы».

Согласно сообщению пресс-службы парламента, Жан-Луи Бурланж заявил, что, хотя его страна делает очень много для Армении, этого недостаточно с точки зрения скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации.