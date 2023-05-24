Рубен Варданян: После Арцаха следующим этапом будет оккупация Армении

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «Никол Пашинян не имеет права принимать решение от имени народа Арцаха».

«Слова премьер-министра Армении не означают, что решение принято и будет реализовано, потому что он не имеет на это права. Существует множество ограничений, которые не дают одному человеку полномочий для принятия подобного решения.

Придя к власти, он пообещал, что никто не будет иметь права принимать подобные решения, и принимать его будет народ. Думаю, это заявление является его личным мнением, которое он пытается навязать как народу Армении, так и народу Арцаха», - сказал Рубен Варданян в интервью телеканалу «Дождь».

Он отметил, что большое количество людей объединится и потребует проведения референдума: «И парламент, и руководство республики, и весь народ едины в том, что право принимать такое решение имеет только народ Арцаха и законно избранное правительство, которое также не может принимать решение единолично, а только совместно с народом Арцаха».

Он отметил, что человеку, проигравшему войну, психологически сложно выйти из той ситуации: «Он не осознает, что сказанное им является не только признанием территориальной целостности Азербайджана, а за этим последует множество фатальных действий, остановить которые будет невозможно. То, что он делает, приведет к катастрофическим последствиям для жителей как Арцаха, так и Армении. То, что происходит в Арцахе, напрямую повлияет на то, что произойдет в Армении. После Арцаха следующим этапом будет завоевание Армении».

По словам Варданяна, Россия играет большую роль на Южном Кавказе.

«Как и другие игроки, которые имеют здесь активное присутствие, в первую очередь, Иран и Турция, а также Западная Европа, США.

Здесь большой конфликт интересов, идет большая игра между крупными странами. Уверен, что от нас зависит очень многое - насколько четко мы поймем всех крупных игроков, в том числе, Россию, что народ Арцаха не согласится на модель оккупации этой территории Азербайджаном, и армяне здесь жить не будут.

Мы понимаем, что будем соседями, но это единственная модель, которую мы видим возможной, и на это уйдут годы, десятилетия. Однако то, что происходит сейчас, когда под дулом пистолета тебя заставляют быть частью чего-то, ни к чему хорошему не приведет»,- подчеркнул Варданян.