Пашинян не исключил подписания мирного договора в ближайшее время

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения подтверждает свою позицию, согласно которой на основе карт Генштаба СССР 1975 года должен произойти зеркальный отвод войск от границы».

«На наш взгляд, это будет означать обеспечение стабильности. Этот вопрос был сформулирован также международным сообществом, а в позиции Азербайджана до сих пор нет никаких изменений.

Обеспечение конкретной безопасности границ является важной частью переговорного процесса. Азербайджан продолжает добиваться более выгодных условий на переговорах посредством военного давления.

Зеркальный отвод войск не предопределяет работы по демаркации границы, это отдельный процесс, речь идет как раз об обеспечении стабильности приграничной ситуации»,- сказал Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, карта 1975 года должна стать основой для дальнейших работ по демаркации, «поскольку то же самое подразумевают достигнутые в Праге в 2022 году договоренности о проведении демаркации на основе Алматинской декларации».

Говоря о возможном подписании мирного договора в ходе предстоящих встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Никол Пашинян не счел реальным его подписание на встрече в Москве.

«Мирное соглашение должно быть подписано как можно скорее, мы интенсивно работаем в этом направлении. Армения направила Азербайджану четвертую редакцию проекта мирного договора, теперь ждем ответа. Надеемся, что в нем будут отражены дискуссии, достигнутые договоренности, прогресс взаимопонимания, которые были зафиксированы в Вашингтоне. Если Азербайджан передаст свой ответ на этой неделе и если мы увидим, что эти предложения и подходы сочетаемы с компромиссной логикой, то почему бы и нет, мирный договор может быть подписан в ближайшее время», - уточнил он.

Касаясь международных гарантий, Никол Пашинян отметил, что «быть гарантом в таком сложном регионе - это очень большая ответственность».

«Дело не обстоит так, что все полны энтузиазма и хотят взять на себя эту роль. Если международное сообщество зафиксирует искреннее желание установить прочный мир между сторонами, думаю, найдутся страны и организации, которые согласятся взять на себя эту функцию»,- сказал Никол Пашинян.