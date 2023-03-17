Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ обсудили региональные развития - Mediamax.am

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Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ обсудили региональные развития


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил сегодня с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым вопросы, связанные с региональными развитиями и вызовами безопасности.

Пресс-служба правительства сообщила, что собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

 

На встрече также был затронут ряд вопросов, касающихся ситуации на армяно-азербайджанской границе и механизмов коллективной обороны ОДКБ.

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