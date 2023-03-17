Армен Григорян обсудил ситуацию на границе с генсеком ОДКБ - Mediamax.am

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Армен Григорян обсудил ситуацию на границе с генсеком ОДКБ


Фото: Пресс-служба аппарата Совета безопасности


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил генеральному секретарю ОДКБ Имангали Тасмагамбетову ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

По сообщению аппарата Совета безопасности, стороны затронули также заявление президента Азербайджана, сделанное накануне, отметив, что оно противоречит заявлениям, сделанным в 2022 году в Праге и Сочи.

 

Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности ОДКБ.

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