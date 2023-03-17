Армен Григорян обсудил ситуацию на границе с генсеком ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил генеральному секретарю ОДКБ Имангали Тасмагамбетову ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

По сообщению аппарата Совета безопасности, стороны затронули также заявление президента Азербайджана, сделанное накануне, отметив, что оно противоречит заявлениям, сделанным в 2022 году в Праге и Сочи.

Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности ОДКБ.