Армен Григорян обсудил ситуацию на границе с генсеком ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил генеральному секретарю ОДКБ Имангали Тасмагамбетову ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
По сообщению аппарата Совета безопасности, стороны затронули также заявление президента Азербайджана, сделанное накануне, отметив, что оно противоречит заявлениям, сделанным в 2022 году в Праге и Сочи.
Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся в зоне ответственности ОДКБ.
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