Пашинян: «Членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессии»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий».

«Сегодня завершается председательство Армении в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным, мы отметили 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Вопреки юбилеям, настроения у нас не юбилейные. В течение двух последних лет страна - член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», - заявил Никол Пашинян на саммите лидеров ОДКБ.

По его словам, эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ «как внутри нашей страны, так и за ее пределами».

«Я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ»,- сказал Никол Пашинян.