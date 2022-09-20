Левон Тер-Петросян встретился с Араиком Арутюняном

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился сегодня с президентом НКР Араиком Арутюняном в своем особняке.

«Состоялся обмен мнениями о сложившейся в Армении и Арцахе ситуации и вытекающих из нее предстоящих действиях», - сообщил пресс-секретарь АНК Арман Мусинян.