Президент Арцаха прокомментировал заседание Совета безопасности Армении - Mediamax.am

362 просмотров

Президент Арцаха прокомментировал заседание Совета безопасности Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что принял сегодня участие в заседании Совета безопасности Армении в Ереване.

«Хочу еще раз констатировать, что на данном этапе не обсуждается документ, касающийся статуса Арцаха. В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Армении, я передал наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может подчинить себе права и стремления нашего народа жить свободно и суверенно.

 

Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха и без учета мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет»,- сказал Арутюнян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Сентябрь 15, 2022 16:15
Папикян заявил Клаару, что агрессия была заранее спланированной провокацией

Внешняя политика | Сентябрь 15, 2022 15:31
Захарова считает существенным событием визит миссии ОДКБ в Армению

Политика | Сентябрь 15, 2022 15:21
Совет Безопасности обсудил ситуацию, сложивнуюся в результате агрессии Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022