Президент Арцаха прокомментировал заседание Совета безопасности Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что принял сегодня участие в заседании Совета безопасности Армении в Ереване.

«Хочу еще раз констатировать, что на данном этапе не обсуждается документ, касающийся статуса Арцаха. В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Армении, я передал наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может подчинить себе права и стремления нашего народа жить свободно и суверенно.

Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха и без учета мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет»,- сказал Арутюнян.