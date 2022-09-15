Президент Арцаха прокомментировал заседание Совета безопасности Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что принял сегодня участие в заседании Совета безопасности Армении в Ереване.
«Хочу еще раз констатировать, что на данном этапе не обсуждается документ, касающийся статуса Арцаха. В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Армении, я передал наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может подчинить себе права и стремления нашего народа жить свободно и суверенно.
Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха и без учета мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет»,- сказал Арутюнян.
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