Президент Арцаха также прибыл в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Вместе с делегацией парламента в Ереван прибыл также президент Арцаха Араик Арутюнян, сообщила его пресс-секретарь.

Заседание правительства Армении, которое обычно начинается в 11:00 часов, перенесено на 15:00 часов. Не исключено, что причиной может быть встреча Никола Пашиняна с Араиком Арутюняном.