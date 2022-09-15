Президент Арцаха также прибыл в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Вместе с делегацией парламента в Ереван прибыл также президент Арцаха Араик Арутюнян, сообщила его пресс-секретарь.
Заседание правительства Армении, которое обычно начинается в 11:00 часов, перенесено на 15:00 часов. Не исключено, что причиной может быть встреча Никола Пашиняна с Араиком Арутюняном.
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