Пашинян: Азербайджанцы уже сейчас могут проехать в Нахичеван через Армению

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что азербайджанцы уже сегодня имеют возможность пересечь границу Армении и отправиться в Нахичеван в порядке, установленном законодательством Армении.

«Говоря об обязательствах Армении, Азербайджан говорит, что Армения обязана обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеваном. Мы каждый день готовы обеспечить эту связь, однако сам Азербайджан не использует возможности, которые мы предоставляем. Мы и сегодня говорим: приезжайте, пересекайте границу Армении в порядке, установленном законодательством Армении, и отправляйтесь в Нахичеван. Еще с прошлого года у нас есть пункты таможенного и пограничного контроля, и мы сообщили Азербайджану, что они могут в любое время пересекать эти пункты для связи с Нахичеваном»,- сказал Никол Пашинян.

Касаясь строящихся новых дорог, премьер-министр сообщил, что в трехстороннем заявлении указано, что это должно происходить по соглашению сторон.

«Мы говорим, что обсуждение маршрута этих дорог – второй вопрос, после установления и запуска юридическхе процедур. Официально заявляю: сегодня азербайджанцы могут пересекать границу Армении в нескольких местах и ехать в Нахичеван. Самая западная область Азербайджана - Газахская область, пусть приходят, пересекают границу, едут в Нахичеван. Мы гарантируем безопасность этого маршрута в порядке, установленном законодательством Армении, не только на участке Газах-Иджеван. Мы также можем обеспечить ее на участках Газах-Берд, Варденис, Сисиан, Ерасх. На участке Гориса давно есть контрольная таможенная служба, и за весь этот период Азербайджан ни разу не попытался воспользоваться этим. Не было случая, чтобы они пришли и сказали, что хотят пересечь границу, а мы препятствуем этому. Но, повторяю, это должно происходить в порядке, установленном законодательством Армении».

Коснувшись пункта заявления, согласно которому должно быть обеспечено свободное передвижение, Никол Пашинян сказал:

«Конституция Армении гласит, что ее граждане имеют право на свободное передвижение, однако это не означает, что свободное передвижение должно осуществляться в обход законодательства. Мы должны зафиксировать эти реалии четко и на международном уровне».