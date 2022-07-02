Армен Геворгян отказался от поста председателя постоянной парламентской комиссии

Ереван /Медиамакс/. Депутат от оппозиционной парламентской фракции «Армения» Армен Геворгян подал заявление об отставке с должности председателя парламентской комиссии Армении по региональной и евразийской интеграции.

Армен Геворгян отметил, что с 2021 года являясь председателем данной комиссии, он с большой ответственностью относился к своей работе.

«Однако политические события в стране дошли до такой точки, что я подаю заявление об отставке с должности председателя комиссии. Сегодняшняя ситуация диктует четкие правила политической, общественной и человеческой этики, которые я не могу игнорировать и которые не позволяют мне продолжать работу в качестве председателя комиссии. Подобное решение может стать возможностью переосмыслить и оценить приобретенный политический опыт и новые знания, а также послужить стимулом для формирования моего личного видения будущего, как это произошло в 2014 и 2018 годах, после ухода с высоких государственных постов»,- говорится в заявлении Геворгяна.

Сегодня на внеочередной сессии парламента по инициативе фракции «Гражданский договор» депутат фракции «Армения» Ишхан Сагателян был отстранен от должности вице-спикера парламента, а Ваге Акопян - от должности председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам.