Хачатурян заявил на встрече с Путиным, что войну можно было остановить 19 октября - Mediamax.am

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Хачатурян заявил на встрече с Путиным, что войну можно было остановить 19 октября


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что возможность остановить войну была 19 октября 2020 года.

Об этом свидетельствует стенограмма встречи, размещенная на сайте Кремля.

 

На видеозаписи, размещенной на сайте президента Армении, этого фрагмента нет.

 

«В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] ещё - мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась», - эти слова Хачатуряна приводит пресс-служба президента России.

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