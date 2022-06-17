Пашинян: Нельзя размывать понятие «зона ответственности ОДКБ»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что ситуация в регионе остается стабильно напряженной, а заявления официальных лиц Азербайджана должны служить предупреждением.

Пашинян заявил об этом на встрече с участниками заседания Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Еще в мае прошлого года азербайджанские вооруженные силы вторглись на нашу территорию, в связи с чем мы обратились в ОДКБ. Этот вопрос требует должного обсуждения. Почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления Азербайджана продолжаются, а значит, мы должны обсудить этот вопрос, особенно с учетом того, что Армения обращалась в ОДКБ, поскольку это очень принципиальный вопрос и для нас, и для организации».

По словам Никола Пашиняна, после вторжения азербайджанских войск появились комментарии о том, что между Арменией и Азербайджаном нет демаркированной и делимитированной границы, что является опасной формулировкой.

«Мы говорим о зоне ответственности ОДКБ. Если говорить о том, что следует учитывать границы, вдоль которых проводились процессы демаркации и делимитации, то это может размыть само понятие зоны ответственности ОДКБ, поскольку возникает вопрос - где начинается зона ответственности ОДКБ и где она заканчивается?»,- сказал Никол Пашинян.