Пашинян: «Истоки всех наших проблем - в системе среднего образования» - Mediamax.am

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Пашинян: «Истоки всех наших проблем - в системе среднего образования»


Фото: Пресс-служба правительства РА (архив)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «истоки всех без исключения проблем Армении следует искать на уровне начальной школы или среднего образования».

«Наша Родина переживает непростые времена, и я хочу еще раз подтвердить, что все проблемы, которые у нас есть, мы должны искать и находить их решение прежде всего в сфере образования, потому что истоки всех этих проблем без исключения - в начальной школе или на общеобразовательном уровне.

 

Сегодня наше правительство осуществляет масштабные реформы в сфере общего образования. В основе реформ лежит доступ к качественному образованию и акцент на уникальности роли учителя со всеми вытекающими из этого последствиями и результатами.

 

Вчера я заявил на заседании правительства, что качественная реформа в сфере образования является нашей важнейшей задачей, и ничего более важного у нас нет. В моих словах нет никакого преувеличения», - сказал Никол Пашинян в поздравительном послании выпускникам.

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