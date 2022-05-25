Пашинян: Оппозиция мстит обществу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «политическое значение действий армянской оппозиции в настоящее время исчерпано».

В ходе сессии вопросов и ответов в парламенте он сказал, что основной смысл происходящего – создать максимум неудобств для общества, пытаясь взять реванш после результатов внеочередных парламентских выборов 2021 года.

«Уже больше месяца армянская оппозиция имеет возможность донести свое послание до общественности посредством всевозможных политических средств и акций. Цель подобных действий – вовлечь в процесс общественность и сформулировать конкретное политическое требование. Очевидно, что этого не произходит. Эти процессы уже направлены не против власти, а против общества, и имеют следующую логику: «если вы к нам не присоединяетесь, то будете стоять в пробках, и мы создадим еще больше неудобств для вас», - сказал он.